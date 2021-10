Petroplus : le "soutien" de Mgr Descubes

Ce lundi 16 janvier, l'archevêque était présent à l'assemblée générale organisée dans la raffinerie par l'Intersyndicale. "Vous pouvez légitimement vous demander pourquoi l’archevêque de Rouen qui n’est ni un responsable politique ni un décideur économique, s’intéresse à votre mouvement, a exprimé Mgr Descubes. Quelle que soit leur taille, les entreprises sont avant tout des communautés d’hommes et de femmes. A tous ceux qui en sont partenaires, elles doivent permettre de vivre dignement et décemment.



"Leur organisation et leur avenir ne peuvent se décider sans eux et surtout au détriment des uns et des autres. Sans une réforme profonde de notre système économique et de ses mécanismes, financiers en particulier, les travailleurs continueront à en être les innocentes victimes. Votre action à Petroplus est un symbole fort et important. Nous sommes tous concernés. Soyez assurés de mon soutien et de ma considération."