Travaux : la SNCF rénove son réseau régional

La région Haute-Normandie n’a été que très peu touchée par les nouveaux horaires mis en place par la SNCF. Les usagers vont cependant avoir leur lot de changements : des grands travaux sont prévus sur les lignes.

Un train supprimé

Des travaux de rénovation du tunnel Sainte-Catherine ont débuté le 9 janvier et dureront jusqu’au 17 février. “Pour dégager des plages horaires plus importantes pour les ouvriers, le dernier train partant de Paris pour Rouen sera supprimé”, explique-t-on à la SNCF. Par ailleurs, jusqu’au 26 janvier, du lundi au jeudi, le train partant à 22h30 de Paris s’arrêtera à Mantes-la-Jolie. Un car prendra alors le relais jusqu’à la gare de Rouen, où il arrivera à 1h05.

Des travaux vont également débuter le 30 janvier, pour se terminer le 6 mars, entre La Garenne et Sartrouville. Une portion de la voie va être refaite à neuf. Si les travaux ne se dérouleront que la nuit, le chantier va obliger les trains passant à proximité à ralentir. “C’est pourquoi, l’heure de départ des trains va être avancée de 10 minutes.” Enfin, deux TER en direction et en provenance d’Amiens seront supprimés les 23 et 24 janvier prochains. Que les usagers se rassurent, des cars assureront le trajet.