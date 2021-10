Missa Solemnis, le chef d’oeuvre de Beethoven

Œuvre majeure de Beethoven, la Missa Solemnis reste difficile à interpréter et à recevoir. A cheval entre le monde de l’abstraction, et celui du monde terrestre, elle n’est rien de moins que “la plus grande que j’ai composée jusqu’ici”, dira Beethoven. Diminué dans sa condition sociale, misérable, pétrifié dans ses douleurs, le compositeur se lance à l’assaut de la citadelle de la foi. Un hommage fort de l’Opéra de Rouen. Cette messe, initialement prévue pour l’intronisation de l’archevêque Rodolphe, n’en finit plus d’être travaillée et retravaillée par le compositeur, qui mit cinq année pour la réaliser. Sa Missa Solemnis, c’est deux siècles de succès. Dirigée par Oswald Sallaberger (photo), elle constitue l’un des événements majeurs de l’Opéra de rouen en 2012.



Pratique. Missa solemnis de Beethoven, vendredi 20 janvier, à 20h et samedi 21 janvier, à 19h30, à l’Opéra de Rouen. Tarifs de 20,25 à 44 €.



(Photo JF Lange)