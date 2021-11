[Vidéo] Caen. Billetterie Miss France : 1 600 places vendues en une heure

La foule ! La billetterie pour le concours de Miss France, qui aura lieu le samedi 11 décembre au Zénith de Caen, s'est ouverte mercredi 10 novembre à 9 heures.

Le site internet pris d'assaut

En l'espace d'une heure, 1 600 places ont été vendues : 1 000 sur Internet et 600 à la vente physique de City Live à Louvigny, près de Caen. "En une heure, il n'y avait plus rien en ligne, c'est pour ça que le site a saturé. C'est la folie !", indique Patrice Godfroy, directeur de la société spécialisée.

La queue dès 5 heures du matin

Une longue file d'attente s'est formée. Les premiers acheteurs sont arrivés dès 5 heures du matin. Ils avaient tout prévu : leur chaise et une couverture. Arrivée 45 minutes avant l'ouverture avec sa fille, Hilda Tarteaut a préféré anticiper. "Venir sur place, c'était la seule chance qu'on avait pour avoir des places. On n'aura pas d'autres occasions pour voir cela à Caen", dit-elle. Le réveil a été difficile pour Clémence, mais c'est pour la bonne cause. "Je veux voir Amandine Petit !"

Certains acheteurs ont fait plus de deux heures de queue pour obtenir leurs places.

D'autres ont fait des kilomètres. Du Havre, de Poitiers… ils ne comptent pas pour voir les reines de beauté.

Floriane Jean, étudiante, a manqué ses cours à l'université pour récupérer ses billets. "C'est mon rêve depuis toute petite de voir le spectacle en vrai. Je voulais la catégorie 1, donc il fallait venir tôt !" Avec son conjoint, ils ont récupéré quatre places chacun (le maximum autorisé) pour leurs proches.

Floriane Jean et son conjoint Robin Salmon font la queue depuis 7 h 45.

Sésame à la main, Lucie Huet a le sourire. Elle était prête à débourser plus de 300 € pour voir Miss France. "Ça y est, on l'a ! C'est rare que ça ait lieu à Caen, il fallait sauter sur l'occasion. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre un mois !" Un joli cadeau de Noël en avance…