Caen. Miss France 2022 : découvrez les prix des places

Le 30 septembre, lors du retour d'Amandine Petit à Caen, Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, avait laissé entendre que les places pour la finale au Zénith coûteraient entre 45 et 90 euros. On en sait désormais un peu plus. Après négociation, trois catégories de tarif ont été définies.

Les places les moins chères coûteront 50 € (catégorie 3) puis 65 € (catégorie 2) et 85 € pour les plus chères en catégorie 1. Environ 2 500 places seront disponibles pour le grand public. Pour rappel, la billetterie ouvre le mercredi 10 novembre à 9 heures. Les places seront disponibles sur le site Citylive ou dans les locaux situés au 18 Longue Vue des Architectes, à Louvigny. La vente est limitée à quatre places par acheteur.

