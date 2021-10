Miss France. Billetterie pour l'élection à Caen : ce qu'il faut savoir

Amandine Petit, Miss France 2021, est à Caen ce jeudi 30 septembre pour son retour officiel. C'est aussi son anniversaire : la jeune femme fête ses 24 ans. Au programme de la journée : différentes annonces sur l'élection de Miss France 2022 au Zénith de Caen le samedi 11 décembre.

Miss Normandie élue bientôt à Coutances

Pour l'ouverture de la billetterie, "il faut être encore un peu patient", indique Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France. Ce sera le mercredi 3 novembre. Les places seront vendues entre 45 et 90 euros.

Autre information donnée par la société Miss France. Les Miss seront présentes à Caen pendant 15 jours à partir du 26 novembre. Le but de ces deux semaines en Normandie ? Répéter les dix tableaux chorégraphiques pour la soirée au Zénith et faire découvrir la ville, le département et la gastronomie locale aux jeunes femmes. Une parade dans la ville est prévue. Pour rappel, l'élection de Miss Normandie doit avoir lieu le samedi 23 octobre à Coutances, en partenariat avec Tendance Ouest.

La Caennaise Amandine Petit, Miss France 2021. - Léa Quinio