Petroplus va vendre sa raffinerie de Petit-Couronne

Arrêtée depuis le début du mois de janvier faute de liquidités pour pouvoir acheter du pétrole brut, la raffinerie de Petit-Couronne ouvre donc un nouveau chapitre, incertain, de son histoire. Il n'excluerait pas non plus de vendre celles d'Anvers (Belgique) et Cressier (Suisse).

Eric Besson, le ministre de l'industrie, a demandé au PDG du groupe, Jean-Paul Vettier, d'aider le gouvernement à trouver un repreneur. Les deux hommes devraient se rencontrer dans l'après-midi.

Pour rappel, outre Petit-Couronne, Anvers et Cressier, Petroplus possède deux autres raffineries : Coryton au Royaume-Uni et Ingolstadt en Allemagne. Près de Rouen, il emploie 550 salariés.