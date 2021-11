Le Havre. Brittany Ferries ouvre une nouvelle ligne de fret vers l'Irlande

La compagnie maritime Brittany Ferries lancera vendredi 12 novembre une nouvelle liaison de transport de marchandises entre Le Havre et Rosslare, dans le sud est de l'Irlande. C'est avec Le Cotentin, ferry capable de transporter 120 camions, que cette ligne de fret sera opérée, à raison d'un aller-retour par week-end.

Le navire partira du Havre le vendredi à 19 heures, pour une arrivée à Rosslare le samedi à 14 h 30. Il quittera l'Irlande le samedi à 17 h 45 pour un retour au Havre le dimanche à 15 heures.

+70 % de fret entre la France et l'Irlande

"Depuis septembre, l'augmentation significative de la demande de liaisons directes entre l'Irlande et la France se confirme avec plus de 70 % de fret transporté, par rapport aux huit premiers mois de l'année", indique Brittany Ferries dans un communiqué publié jeudi 4 novembre, évoquant l'attractivité accrue des liaisons directes entre la France et l'Irlande depuis le Brexit, au détriment des lignes desservant l'Irlande via la Grande-Bretagne, pénalisées par le renforcement des contrôles sur les lignes transmanche.

"Cette nouvelle ligne vient renforcer la route maritime Cherbourg-Rosslare opérée par Brittany Ferries avec Le Connemara depuis début 2020", précise la compagnie, qui opère également des liaisons vers l'Irlande depuis la Bretagne et l'Espagne.

