Rouen : une famille expulsée d'un squat

La femme, et ses enfants de 11 et 15 ans, ont été arrêtés vers 15h par la police, pour être conduits au centre de rétention de Oissel, récemment condamné par la justice européenne pour des conditions de rétention jugées non adaptées aux jeunes enfants. Cette famille roumaine squattait régulièrement un bâtiment de la rue Revel. Les deux enfants sont scolarisés. Le DAL (Droit au logement) et Réseau éducation sans frontière (RESF) manifestaient ce matin devant le centre de Oissel.