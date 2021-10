Le Musée maritime de Rouen innove

Le 31 janvier, le Musée maritime de Rouen rouvre ses portes. Plusieurs nouveautés sont à découvrir, dont un parcours thématique sur les 100 ans des Chantiers de Normandie, Rouen Ville Maritime, les loisirs en Seine au XIXe siècle et les ponts disparus. Une nouvelle exposition sur la plongée en Seine dévoilera quelques objets trouvés au fond du fleuve. A noter également la présence d’une réplique de “La Dauphine”, ce trois-mâts avec lequel Giovanni da Verrazzano découvrit la baie de New York. La réplique de sept mètres a été réalisée par Patrice Mabire dans les ateliers du musée. Enfin, les mercredis et samedis après-midis, l’Association des maquettistes navals rouennais proposera au jeune public une séance d’initiation à la navigation maritime, autour du bassin intérieur du musée.



Pratique. Musée maritime fluvial et portuaire de Rouen, quai Emile Duchemin, Hangar 13. Tél. 02 32 10 15 51. Infos sur musee-maritime-rouen.asso.fr