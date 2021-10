Dieppe. Sauvé, le chat Marius a retrouvé sa propriétaire

Leur histoire avait ému des milliers de personnes sur les réseaux sociaux et via une pétition. Le samedi 23 octobre, après plus de dix jours d'angoisse et de lutte, le chat Marius et sa maîtresse ont enfin pu se retrouver, à Dieppe. Sur leur compte Twitter, les pompiers de Seine-Maritime annoncent qu'ils ont pu secourir le chat et le rendre à sa propriétaire "après plusieurs interventions et beaucoup de précautions pour ne pas fragiliser davantage l'immeuble".

Sain et sauf

L'animal était piégé dans un appartement depuis le mardi 12 octobre. Après plusieurs alertes lancées par la propriétaire pour faire connaître son histoire et des tentatives de sauvetage infructueuses, Marius est sain et sauf.