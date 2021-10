Dieppe. Après l'effondrement d'un immeuble, 17 000 signatures pour sauver un chat

À chaque heure qui passe, ce sont des centaines de nouvelles signatures qui viennent s'ajouter. Martine Rousseau a lancé, dimanche 17 octobre, une pétition en ligne pour sauver son chat Marius. Dès le lendemain, plus de 17 000 signatures ont été enregistrées.

Le chat bloqué dans l'appartement

Cette mobilisation numérique, relayée notamment par le journaliste Hugo Clément, fait suite à l'appel à l'aide que fait sur place Martine Rousseau. Cette Dieppoise habite un logement situé à côté de l'immeuble qui s'est effondré mardi 12 octobre en fin de journée. Elle a été évacuée avant les faits, alors que rien ne prédisait l'effondrement total de l'immeuble, et a donc laissé son chat Marius, âgé de 11 ans, dans son appartement au deuxième étage.

Sauf que depuis, elle n'a pas le droit de pénétrer dans son logement. "Les pompiers refusent d'intervenir, jugeant l'intervention trop dangereuse car un pan du bâtiment effondré menace de tomber", indique Martine Rousseau, qui reconnaît ce danger. "Mon escalier étant impraticable, il suffirait de casser la fenêtre pour le libérer", suggère-t-elle.

Martine Rousseau a également accroché des pancartes sur les grilles installées autour de l'immeuble effondré à Dieppe. - DR

"J'en appelle à la mairie de Dieppe pour accélérer les travaux de déblaiement et de démolition afin d'étayer mon immeuble et pouvoir sauver Marius et lui éviter une longue agonie car depuis le mardi 12 octobre, il est en train de mourir de faim et de soif", s'inquiète Martine Rousseau.