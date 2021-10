Miss Normandie. Comment voter ce samedi ?

Passer le flambeau à une nouvelle jeune femme, à l'endroit même où l'aventure a véritablement démarré pour elle. Samedi 23 octobre, la Caennaise Amandine Petit, Miss France 2021, sera à Coutances à l'occasion de l'élection de Miss Normandie 2021. Une soirée qui se jouera à guichets fermés, puisque les 1 400 billets ont trouvé preneur en très peu de temps.

Quatorze candidates

Quatorze jeunes femmes, âgées de 20 à 24 ans, originaires du Calvados, de la Manche, de la Seine-Maritime et de l'Eure, se disputeront le titre, unique sésame pour concourir à l'élection de Miss France 2022, le samedi 11 décembre en direct du Zénith de Caen. "Elles sont impatientes", assure Jennifer Gallet-Salmi, présidente du Comité Miss Normandie.

Chacune de ces candidates répète depuis des semaines, sous l'œil expert d'un réseau de professionnels, les chorégraphies d'un show qui doit durer 2 h 30, en présence de Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, et d'Amandine Petit, la Normande tenante du titre national. "La soirée promet d'être pleine de surprises !", assure Jennifer Gallet-Salmi.

À commencer par une nouveauté de taille : cette année, il sera possible de voter par SMS pour élire Miss Normandie ! "Six jeunes filles seront désignées par les votes du public et une par le vote par SMS. Le jury désignera ensuite l'élue", dévoile la présidente. "Ce sera de 8h à 20h, il faut envoyer Normandie et le numéro de la candidate au 71 415." (0,75 cts + prix d'un sms)