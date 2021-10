[Photos] Miss Normandie. Qui sont les candidates du Calvados ?

Samedi 23 octobre, sera élue Miss Normandie 2022. L'élection aura lieu dans la salle Marcel Hélie à Coutances, dans la Manche.

Après le sacre d'Amandine Petit, Miss France 2021, le comité Miss Normandie avait reçu 250 candidatures, mais seulement une soixantaine avait été retenue pour les présélections. Un grand casting régional avait ensuite été organisé le samedi 26 juin, aux Jardins de Joséphine à Évreux, dans l'Eure, où 14 jeunes femmes originaires de la Seine-Maritime, de la Manche, du Calvados et de l'Eure ont été choisies. La candidate élue Miss Normandie succédera à Amandine Petit et représentera la Normandie le 11 décembre prochain, à l'élection Miss France au Zénith de Caen.

Découvrez les candidates du Calvados.

Alycia Bébin est âgée de 23 ans, elle est née le 14 août 1998. Elle mesure 1,71 m et est originaire de Caen. La jeune femme est professeur des écoles auprès des jeunes enfants en situation de handicap. Elle pratique la danse depuis son plus jeune âge. "J'adore le monde des miss depuis toujours. J'ai acheté tous les livres et suis toute l'actualité des miss sur les réseaux sociaux", explique-t-elle. La jeune Caennaise a décidé de se présenter et "rêverait de représenter la région Normandie".

Alycia Bébin a 23 ans. - Smaïn Boutamtam

Nolwenn Le Port est elle aussi âgée de 23 ans, elle est née le 7 septembre 1998. Elle mesure 1,72 m. Résidant à Vire, elle suit des études de communication digitale et data sciences. La jeune femme travaille en alternance au sein de l'entreprise Normandie Pet Food. Passionnée elle aussi de danse, cette Calvadosienne a eu l'occasion de danser lors du 75e anniversaire du Débarquement à Saint-Lô. "Je regarde le concours Miss France chaque année avec ma grand-mère. Je serais honorée de représenter le patrimoine normand sous toutes ses formes", confie-t-elle.

Nolwenn Le Port a 23 ans. - Smaïn Boutamtam

Erine Maloney a 22 ans, elle est née le 27 avril 1999. Elle mesure 1,73 m. Originaire de Caen, la prétendante au titre de Miss Normandie est danseuse et étudie la littérature et civilisations étrangères à distance. Elle souhaiterait devenir danseuse professionnelle au sein d'une compagnie.

"Le concours de Miss Normandie me trottait dans la tête depuis un moment. J'ai reçu le mail d'ouverture du casting et me suis dit que c'était le bon moment", révèle la jeune femme.

Erine Maloney a 22 ans. - Smaïn Boutamtam

Jeanne-Marie Porcq a 20 ans, elle est née le 5 juillet 2001. La jeune femme mesure 1,70 m. Elle est actuellement en troisième année de licence en sciences pour la santé dans l'objectif de travailler dans la recherche clinique des maladies dégénératives. Elle pratique le sport et aime se créer beaucoup de souvenirs en imprimant des photos.

"Amandine Petit était dans mon lycée et est une amie de ma demi-sœur. Ça m'a motivée à participer", dévoile-t-elle.

Jeanne-Marie Porcq a 20 ans. - Smaïn Boutamtam

Perrine Prunier a 22 ans, elle est née le 14 septembre 1999. Elle mesure 1,71 m. Actuellement en cinquième année de droit privé à l'université de Caen, elle souhaiterait devenir commissaire privée de police. La jeune Caennaise pratique l'équitation depuis le plus jeune âge. "Je me suis lancé un défi avec une copine et me suis inscrite au concours. Je ne m'attendais pas à être sélectionnée", sourit-elle.

En attendant, la jeune fille espère "décrocher la couronne".

Perrine Prunier a 22 ans. - Smaïn Boutamtam

Enola Urruchi-Illana est âgée de 21 ans, elle est née le 24 octobre 2000. Elle mesure 1,80 m. La jeune femme est en première année de commerce international et suit un parcours franco-américain à l'IAE de Caen. Elle aime dessiner, peindre, coudre et pratique le patinage, la natation et le basket.

"Nous nous sommes inscrites ensemble, ma petite sœur et moi. Jusqu'à aujourd'hui, je vis une expérience exceptionnelle et ai rencontré de très belles personnes", raconte-t-elle.

Enola Urruchi-Illana a 21 ans. - Smaïn Boutamtam