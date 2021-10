[Photos] Miss Normandie. Qui sont les candidates de la Manche ?

Trois des quatorze prétendantes à la couronne de Miss Normandie viennent de la Manche. Elles seront en compétition lors de l'élection régionale qui aura lieu le samedi 23 octobre, à Coutances.

Découvrez le portrait de ces jeunes femmes.

Laura Décarité habite Le Vrétot, elle est âgée de 21 ans. Elle vient d'intégrer une licence en management des Opérations. Elle aimerait travailler comme responsable production dans le secteur de l'industrie nucléaire.

Elle aime aussi bien utiliser sa voix pour chanter (elle adore la musique) que pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur (comme le bien-être animal). "On ne change pas le monde avec une couronne et une écharpe, mais on peut l'améliorer", explique-t-elle. Laura Décarité se définit comme "créative, réservée, et indépendante."

Laura Décarité, 21 ans, habite Le Vrétot et veut devenir responsable de production dans l'industrie nucléaire. - Smaïn Boutamtam

Anne-Garance Binet est née à Cherbourg et y habite. Elle a 23 ans et a récemment achevé des études en école de commerce, spécialisées dans l'entreprenariat, mais elle rêve plutôt d'une carrière d'animatrice télé, ou journaliste.

"Je suis sincèrement très fière d'être Normande", a-t-elle confié. Elle veut représenter sa région et faire connaître le Cotentin, "qui reste encore méconnu", son terrain de jeu favori pour les randonnées et le surf. Elle se définit comme "joviale, sociale et épicurienne".

Anne-Garance Binet, 23 ans, habite Cherbourg. Après un cursus en école de commerce, elle aimerait travailler dans les médias comme animatrice ou journaliste. - Smaïn Boutamtam

Lucile Lecellier va souffler ses 24 bougies le 17 novembre. Elle habite Les Chambres et suit une première année de formation d'éducatrice spécialisée à l'IRTS de Caen, afin de devenir éducatrice spécialisée dans le domaine de la protection de l'enfance.

"Le concours Miss France est un concours qui nous a toujours fait rêver, mes sœurs et moi", se souvient-elle. Elle est passionnée de course à pied depuis ses 11 ans et aime aussi chanter : "Même si je ne suis pas très douée… j'assume !", lâche-t-elle. La sincérité fait partie de ce qui la définit, avec le naturel et la persévérance.

Lucile Lecellier, 23 ans, habite Les Chambres, elle veut devenir éducatrice spécialisée dans le domaine de la protection de l'enfance. - Smaïn Boutamtam

La gagnante de l'élection régionale représentera la Normandie lors du concours Miss France, dont l'élection se déroulera le samedi 11 décembre au Zénith de Caen. Amandine Petit, qui a gagné l'édition 2021, remettra la couronne à celle qui aura recueilli le plus de voix.