[Photos] Miss Normandie. Qui sont les candidates de la Seine-Maritime ?

Sur les 14 prétendantes à la succession d'Amandine Petit, quatre sont originaires de la Seine-Maritime et plus précisément de Rouen. Elles seront présentes samedi 23 octobre à Coutances, dans la Manche, pour l'élection de la nouvelle Miss Normandie.

Quatre jeunes femmes de Rouen

Youssra Askry est âgée de 24 ans. Elle est née le 2 mai 1997. Elle mesure 1,72 m, c'est la plus petite des quatre candidates seinomarines. Étudiante en deuxième année de master Activités physiques adaptées et santé à Rouen, elle avait terminé deuxième dauphine de Miss Normandie 2020. "Le concours nous donne une voix et nous permet de porter à plus grande échelle des causes qui nous tiennent à cœur", affirme-t-elle.

Youssra Askry est née le 2 mai 1997 et mesure 1,72 m. - Smaïn Boutamtam

Juliette Carpentier est elle aussi âgée de 24 ans. Elle est née le 29 juillet 1997. Elle mesure 1,73 m. Elle est étudiante en deuxième année d'un master dédié à la formation aux métiers de l'enseignement pour devenir professeur d'EPS. La jeune femme se dit avant tout altruiste, "je veille toujours à ce que ma famille, mes proches se sentent bien".

Juliette Carpentier est née le 29 juillet 1997 et mesure 1,73 m. - Smaïn Boutamtam

Lucie Martin est âgée de 23 ans. Elle est née le 16 août 1998. Elle mesure 1,76 m, ce qui fait d'elle la plus grande des quatre Rouennaises en lice. Elle est infirmière diplômée d'État et se définit d'ailleurs comme étant "quelqu'un d'empathique".

Lucie Martin est née le 16 août 1998 et mesure 1,76 m. - Smaïn Boutamtam

Camille Milliez est âgée de 22 ans, c'est la plus jeunes des quatre. Elle est née le 10 juin 1999 et mesure 1,75 m. Elle est en deuxième année d'école d'ingénieur, qu'elle réalise en alternance dans une entreprise pharmaceutique rouennaise. "Je suis quelqu'un de spontané, simple et naturel", dit en souriant la jeune femme.

Camille Milliez est née le 10 juin 1999 et mesure 1,75 m. - Smaïn Boutamtam

La gagnante, parmi les 14 participantes, prendra la suite d'Amandine Petit, l'actuelle Miss France et représentera ensuite la région lors du concours Miss France, qui se déroulera le samedi 11 décembre au Zénith de Caen.

