Rouen. Fermeture fin octobre du centre de vaccination de la Halle aux toiles

Il avait pris ses quartiers le lundi 8 mars, dans la Halle aux toiles à Rouen. Le centre de vaccination contre la Covid-19, auparavant installé sur la place des Carmes, fermera ses portes le dimanche 31 octobre, annonce l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie dans un communiqué envoyé lundi 18 octobre.

Fermeture aussi à Duclair

"La vaccination jusqu'ici effectuée par le centre de vaccination de la Halle aux toiles sera répartie entre les professionnels de ville et les centres situés dans la Métropole", poursuit l'ARS. Le Vaccin'Arena, lui, poursuit son activité, de même que les centres de Sotteville-lès-Rouen et Caudebec-lès-Elbeuf. En revanche, "l'activité de vaccination du centre de Duclair sera transférée vers les professionnels de santé libéraux et les centres de vaccination à proximité", indique l'ARS.

Pour accompagner la réorganisation des activités, "un dispositif d'appui à la vaccination en ville sera expérimenté à l'échelle de la Métropole pour faciliter la montée en charge de la vaccination par les professionnels de santé libéraux", poursuit le communiqué de l'ARS.

Le centre de vaccination n'est pas le seul à fermer en Seine-Maritime. Au Havre, celui du stade Océane est transféré vers la salle des fêtes de Bléville tandis qu'à Lillebonne, le centre de vaccination a déménagé vers Port-Jérôme-sur-Seine le mois dernier. Enfin, dans la commune d'Eu, le centre de vaccination installé à proximité de l'hôpital sera déplacé dans une salle municipale. La localisation précise sera communiquée d'ici le lundi 1er novembre par l'ARS.