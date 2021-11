Rouen. A partir du jeudi 8 avril, le Kindarena devient Vaccin'Arena

Ne l'appelez plus Kindarena mais Vaccin'Arena ! Le palais des sports de Rouen sera transformé en grand centre de vaccination à partir du jeudi 8 avril, du lundi au samedi, de 9 heures à 19 heures, pour réaliser les primo-injections de vaccin Pfizer.

Jusqu'à 2 500 injections par jour

Il complète les centres déjà existants dans la métropole de Rouen (à l'hôpital Charles-Nicolle, l'hôpital Saint-Julien à Petit-Quevilly, et l'hôpital de Bois-Guillaume) qui ne vaccineront plus que les personnes ayant déjà reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19. Au Kindarena, 400 vaccinations sont prévues dès le premier jour. Comme au stade Océane du Havre, "la montée en charge se poursuivra en mai et juin, pour atteindre 2 000 à 2 500 vaccinations quotidiennes" indiquent le CHU de Rouen et ses partenaires.

Prise de rendez-vous impérative

Pour se faire vacciner, il faut réserver un créneau sur Doctolib ou par téléphone au 02 79 46 11 56 (de 8 à 18 heures, du lundi au vendredi) ou au 0800 009 110 (de 6 à 22 heures, sept jours sur sept). Il faut aussi être éligible selon les critères définis par le ministère de la Santé.

Pour se rendre au centre de vaccination, on peut emprunter le Téor (station Mont-Riboudet) ou stationner au parking des Docks 76 (stationnement gratuit durant 3 heures).