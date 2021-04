[Photos+vidéo] Le Havre. Au vaccinodrome du stade Océane, jusqu'à 800 injections par jour dès mardi

Pas question de se faire vacciner sur la pelouse ! C'est dans les salons du stade Océane du Havre qu'ouvrira mardi 6 avril le premier vaccinodrome de Normandie. En avril, 12 500 primo-injections du vaccin Pfizer pourront y être administrées, sur rendez-vous. Dans un premier temps, seuls les plus de 70 ans, les personnes à risques et les soignants y seront accueillis, tous les jours, sauf le dimanche.

À pleine capacité,

jusqu'à 2 000 injections par jour

"Nous avons fait le constat que les centres existants dans les hôpitaux Flaubert, Monod et à la salle des fêtes de Bléville ne suffiraient pas pour utiliser toutes les doses disponibles pour le territoire, il n'y avait pas la place pour doubler le nombre de lignes de vaccination", précise Elsa Fagot-Griffin, vice-présidente de Sextant 76, association de soignants chargée d'organiser le centre, en partenariat avec le groupe hospitalier et la communauté urbaine. Le stade Océane permettra de vacciner, dans un premier temps, jusqu'à 800 personnes par jour, sur cinq lignes différentes. "C'est le nombre de doses dont nous disposons qui détermine cette répartition. En fonctionnant à pleine capacité, le centre est dimensionné pour huit lignes et 2 000 injections par jour."

Il faut se présenter à l'entrée principale du stade Océane. -

Dans la pratique, il faudra prévoir environ 45 minutes pour se faire vacciner. Après avoir réservé un créneau sur doctolib.fr, les candidats à la vaccination se présenteront à l'entrée principale du stade puis décliner ensuite leur identité et présenter, si nécessaire, une prescription médicale à l'accueil. Direction ensuite le 4e étage du stade, séparé en deux zones de vaccination. Après un court entretien médical, place à l'injection. Les patients devront ensuite patienter quinze minutes avant d'obtenir un certificat de délivrance de première dose.

Des navettes partiront toutes les dix minutes de la gare pour rejoindre le stade Océane.

Ambiance bleue - ou plutôt Ciel et Marine - dans les coursives… -