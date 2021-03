Le Havre. Un centre de vaccination de grande capacité au stade Océane

L'annonce a été faite lundi 29 mars par Édouard Philippe, maire du Havre et président du Havre Seine Métropole : un centre de vaccination de grande capacité va ouvrir au stade Océane. L'Agence régionale de santé de Normandie a décidé de regrouper les deux centres principaux de la ville du Havre (site de Bléville et site de Monod) sur un seul grand site. Ce nouveau centre ouvrira le mardi 6 avril. Ouvert du lundi au samedi, de 9 heures à 19 heures, le centre a pour objectif d'accueillir, sur rendez-vous uniquement, les personnes âgées de 70 ans et plus, les personnes présentant une pathologie à très haut risque de forme grave -quel que soit leur âge au-delà de 18 ans- et les professionnels de la santé et du secteur médico-social.

Plus de primo injection à Bléville et Monod

Dans un premier temps, seules les premières injections y seront effectuées. Les personnes ayant déjà reçu leur première injection dans un des centres existant au Havre, recevront leur seconde injection dans ce même centre. À compter du mardi 6 avril, les centres de Bléville et de Monod ne réaliseront donc que les rendez-vous de seconde injection déjà pris. Leur activité de primo injection sera désormais réalisée par le centre du stade Océane. Les modalités de vaccination sur le site Flaubert restent inchangées.

Pour prendre rendez-vous :

- Sur internet : en se rendant sur le site www.doctolib.fr

- Par téléphone au 02 79 46 11 56, numéro régional accessible de 8 heures à 18 heures, du lundi au vendredi

- Par téléphone au 0 800 009 110, numéro national vert accessible de 6 heures à 22 heures 7jours/7.