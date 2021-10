Bonne table à Caen. L'ambiance de quartier règne au Charli's café

C'est sur la place des Petites Boucheries à Caen, au début de la rue de Bayeux, que vous tomberez sur le Charli's Café. Charli's, c'est pour la contraction de Charlotte et Lise, les deux petites filles du gérant. Cyrille Marie a travaillé pendant plus de vingt ans aux hôtels Mercure du port de plaisance et d'Hérouville-Saint-Clair, dont les dix dernières années en tant que responsable restauration. Il a voulu remettre la main à la pâte il y a un an. "J'ai eu le coup de cœur pour cette affaire."

Sourire et soleil pour le déjeuner

Ce café-restaurant a ouvert le 6 septembre et a pris la place du Landry, un bar-brasserie traditionnel du quartier. L'établissement est flambant neuf, à la décoration tendance, mêlée de couleurs bois et de touches de vert. On y retrouve même des clins d'œil aux créations des Caencaens. Cyrille est en cuisine et en salle, Zoé Mary-Feron au service. "J'ai besoin d'avoir un contact avec le client. Je ne veux pas être caché." Leur priorité : "Faire simple mais bon, en gardant l'esprit de quartier", sourit Cyrille. Ici, tout est fait maison, de la terrine de campagne à la crème catalane, en passant par le risotto au poulet et aux courgettes marinées. Ce midi ensoleillé, le chef se la joue à l'italienne. Je déguste ma part de lasagnes au bœuf "du boucher d'en face" et sa mozzarella. Elle est dressée dans une assiette imitation bois très originale. En dessert, j'opte pour une mousse au chocolat et au caramel beurre salé. J'apprécie le service et suis rassasiée, pour un total de 15 € tout compris. Le café est ouvert le matin "pour les commerçants du coin", le midi et propose des soirées tapas tous les vendredis. "Il y a des camemberts rôtis, burratas marinées, crevettes sautées et aussi des planches." Et comme le restaurant tourne à plein régime depuis l'ouverture, il est à la recherche d'un apprenti pour lui donner un coup de main.

Pratique. Charli's, 2 rue de Bayeux à Caen. Ouvert du lundi au jeudi de 7 h 30 à 20 heures et le vendredi de 7 h 30 à 22 heures. Tél. 02 31 86 57 65.