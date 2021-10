Près de Dieppe. Le viaduc de la Scie n'entrera en service que d'ici juin 2022

Trois mois supplémentaires avant de voir les premiers véhicules emprunter le viaduc de la Scie. Cet ouvrage d'art, qui permettra d'éviter de traverser par la RN 27 plusieurs communes comme Saint-Aubin-sur-Scie, surplombe la vallée depuis 2015, sans qu'il ne soit encore en service.

Des inspections à mener

Si les derniers travaux d'aménagements ont repris à la fin septembre pour une mise en service en mars 2022, un communiqué de la préfecture de la Seine-Maritime, envoyé mercredi 13 octobre, vient modérer l'impatience des élus locaux et des habitants. Les services de l'État indiquent ainsi que la "mise en service" est prévue "d'ici juin 2022".

La préfecture rappelle qu'après la fin des travaux, doit être engagé "le processus de mise en service de la nouvelle infrastructure". Dans le détail, différentes "opérations préalables" se dérouleront, dont "un audit de sécurité routière et une inspection visant à s'assurer que la nouvelle voie, ses équipements et ses ouvrages connexes ne présentent pas d'anomalies susceptibles de mettre en jeu la sécurité des futurs usagers".

Les élus s'impatientent

"Pendant cette période, et pendant la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures correctrices demandées dans le cadre de l'inspection, les conditions et restrictions de circulation (déviation et limitations de vitesse) actuellement en vigueur au droit de l'échangeur de Manéhouville perdureront jusqu'à la mise en service de la nouvelle infrastructure prévue fin mai / début juin 2022", ajoute le communiqué de la préfecture de la Seine-Maritime.

Ce n'est qu'une fois ces différentes étapes franchies que le viaduc entrera en service. En attendant, les élus locaux organisent, jeudi 14 octobre, une "marche" sur le viaduc de la Scie et adressent une lettre ouverte au ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebarri, pour rappeler l'importance de ce nouvel itinéraire pour soulager les communes actuellement traversées par la RN 27.

"Nous en appelons à votre intervention pour que l'achèvement de cette tranche de la mise à deux fois deux voies de la RN 27 à l'approche de Dieppe soit inscrite comme une priorité absolue par les services de l'État. Il y va du désenclavement attendu de notre territoire, il y va aussi d'une certaine manière de notre fierté", indique ce courrier, signé notamment par le député communiste Sébastien Jumel.