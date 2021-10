Nucléaire. Le projet d'EPR à Penly fait consensus chez les élus

Une douzaine d'élus ont fait le déplacement de Seine-Maritime jeudi 7 octobre, pour visiter la centrale nucléaire de Flamanville et son EPR, afin d'anticiper le projet d'implantation de deux réacteurs de nouvelle génération EPR2 à Penly. Un projet qui fait consensus, aussi bien chez les élus de droite que de gauche, et qui a été validé par EDF en décembre dernier. Reste le feu vert du président de la République, qui pourrait venir plus tôt que prévu… En tout cas, c'est ce qu'espère Hervé Morin, président de Région, interrogé avant la réunion qui avait lieu l'après-midi avec des élus du Cotentin : "On a déjà commencé à travailler, on a constitué des groupes de travail depuis neuf mois, par thématique : les infrastructures, les réseaux, le logement, la formation, les questions environnementales…" Le chantier de l'EPR de Flamanville, le seul en France, n'est pourtant pas un long fleuve tranquille. Son coût est quatre fois supérieur à ce qui était prévu initialement (plus de 12 milliards d'euros aujourd'hui), et son démarrage, prévu fin 2022, a pris 10 ans de retard.

"Il y a eu du retard sur le chantier car l'EPR de Flamanville est un prototype, et il y a un niveau de contrainte qui, au fil des années, a été considérablement relevé, notamment après les événements mondiaux comme [l'accident nucléaire de] Fukushima", explique David Margueritte, président de la Communauté d'agglomération du Cotentin.

"On a perdu des savoir-faire avec cet EPR de Flamanville. [...] Des bilans et enseignements ont été tirés, maintenant il faudra être vigilant sur les deux prochains EPR", explique le maire de Dieppe, Nicolas Langlois.

Le projet de deux réacteurs de nouvelle génération à Penly devrait coûter "entre 13 et 15 milliards d'euros", d'après le maire de Dieppe, et employer jusqu'à 10 000 personnes.