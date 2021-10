Penly. La centrale nucléaire pourrait accueillir les prochains EPR

Le groupe EDF a choisi le site de Penly pour accueillir deux éventuels futurs EPR, au cas où l'État déciderait de passer commande de nouveaux réacteurs de ce type, indique vendredi 18 décembre l'AFP.

"Les analyses techno-industrielles nous ont conduits à considérer que les conditions sur le site de Penly paraissent adaptées", notamment en termes d'espace, a indiqué l'énergéticien, rappelant qu'un projet similaire y avait déjà été envisagé il y a une dizaine d'années. L'implantation d'un EPR à Penly, à une quinzaine de kilomètres de Dieppe, où existe déjà une centrale nucléaire, avait été décidée en 2009, avant d'être abandonnée quelques années plus tard.

Le feu vert de l'État à une éventuelle poursuite du programme EPR n'est pas attendu avant le début du prochain quinquennat, alors que la construction du tout premier EPR de France à Flamanville, dans la Manche, connaît de nombreux retards et surcoûts et qu'il devrait entrer en service en 2023. Mais le sujet de la localisation de ces six réacteurs, s'ils devaient être construits, a d'ores et déjà "été abordé en conseil d'administration d'EDF mercredi", a encore indiqué le groupe.

La CGT Penly s'est félicitée du choix de ce site normand. "Cette annonce est une très bonne nouvelle pour la filière d'excellence qu'est le nucléaire", dit le syndicat. "Cela permettra de faire perdurer le savoir-faire tout en créant des centaines d'emplois. Cela est une excellente nouvelle pour l'économie locale", ajoute-t-il.