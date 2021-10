Au Bistrot de Panurge, rue Ecuyère

Panurge ? C’est le joyeux compagnon de Pantagruel, ce personnage de Rabelais qui s’est fait connaître pour son appétit d’ogre et ses festins... pantagruéliques. Panurge donc a son bistrot rue Ecuyère à Rouen.

A peine arrivés, on nous annonce qu’il n’y a plus de plat principal dans la formule du midi. Diantre ! Mais notre inquiétude est bien vite dissipée. On nous propose très vite une solution, alléchante. Les petits pains qui arrivent sur la table donnent le ton. La mie est parfumée et moelleuse. Ce qui suit ne peut être que bon. Mon voisin choisit des côtelettes d’agneau, très tendres, accompagnées de petites pommes de terres et d’une sauce “exquise” pour reprendre ses mots. Pour ma part, j’opte pour le pavé de saumon, crème citron et sa purée maison. Parfait, tout simplement. Après de tels plats, nous attendions avec impatience - et raison - le dessert. Pour les uns, ce fut un crumble pomme-poire-nutella, fondant et croustillant à la fois. Pour les autres, une tarte au chocolat exceptionnelle. Un repas sans faute, pour 12,90 €. Pour un menu complet, comptez 15,90 €. Le fameux Pantagruel n’aurait sûrement pas rechigné à venir déjeuner en ces lieux et les gourmands tout autant que les gourmets peuvent se rendre au Bistrot de Panurge sans avoir à y réfléchir par deux fois.



Pratique. Le Bistrot de Panurge, 91 rue Ecuyère, Rouen. Tél. 02 35 15 97 02.