Le Havre. Le concert de Little Bob au Magic Mirrors repoussé d'une semaine

Il est le rockeur le plus célèbre du Havre : Little Bob et ses Blues Bastards devaient se produire samedi 2 octobre, au Magic Mirrors du Havre. Mais en raison d'un avis de tempête annoncé, le concert est reporté.

• Lire aussi : Le Havre. Le Magic Mirrors reprend du service : premier concert le 10 septembre

Il aura lieu samedi 9 octobre, avec toujours Primitive Limousine en première partie. Les billets achetés pour le 2 octobre restent valables.

• Lire aussi : Portrait. Little Bob est l'un des derniers grands du rock