Le Havre. Le Magic Mirrors reprend du service : premier concert le 10 septembre

Le public n'a pas franchi les portes du Magic Mirrors du Havre pour un concert depuis celui de Manu Lanvin, au mois de novembre 2020. Un temps utilisé comme centre de dépistage de la Covid-19, l'enceinte va retrouver sa fonction originelle à partir du vendredi 10 septembre, pour un concert de Théo Charaf et son folk-blues qui devrait séduire les amateurs de Bob Dylan, Léonard Cohen ou Neil Young.

Rock, jazz, chanson…

Avant la fin de l'année, on pourra aussi applaudir le rockeur havrais Little Bob (samedi 2 octobre), les chanteurs Yves Jamait (jeudi 7 octobre) et Dick Annegarn (jeudi 14 octobre), les jazzmen de Black Pantone et du Jérémy Bruger Trio (mercredi 10 novembre), le groupe de rock Electric Pyramid (samedi 20 novembre), la chanson festive de Zoufris Maracas (jeudi 25 novembre). Le groupe local Job y présentera son premier album, jeudi 26 novembre. L'association Rêves investira les lieux pour un spectacle d'hypnose, dont les bénéfices permettront de réaliser les rêves d'enfants très gravement malades, vendredi 19 novembre. Enfin, à quelques jours des fêtes, vendredi 3 décembre, le Magic Mirrors accueillera la diva Michelle David et son groupe, The True Tones, pour des reprises de gospel à la sauce rock'n roll.

"Le temps de fermeture n'a pas été totalement vain, précise Jérôme Le Bay, directeur du Magic Mirrors, puisque nous avons accueilli dix-sept résidences artistiques." L'acteur Gérard Lanvin est par exemple venu y travailler son premier album en compagnie de son fils. Pour accéder aux concerts, il faudra un pass sanitaire. "Une fois à l'intérieur, les conditions d'accueil seront normales, le bar ouvert", souligne le directeur. En configuration debout, le site pourra accueillir jusqu'à 700 spectateurs.

Pratique. Magic Mirrors, 5 Quai Frissard au Havre. Billetterie et programmation sur magicmirrors.lehavre.fr.