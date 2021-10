L’Egisto de Cavalli, ce bijou baroque joué à l'Opéra de Rouen

Vincent Dumestre et Benjamin Lazar ont choisi Egisto de Francesco Cavalli, grand succès de l’opéra vénitien, pour évoquer les “territoires baroques”. Sur un livret de Giovanni Faustini, l’opéra en trois actes présente divers tableaux mettant en scène des situations allant du rocambolesque au cruel. Comme une compilation de l’humain.

Benjamin Lazar, le metteur en scène, a fait le choix d’un seul décor : le temple d’Apollon, présenté comme un endroit vieillissant et monté sur un plateau conçu tel le tour du potier. Isabelle Druet y incarne Climene. De sa voix citronnée et féroce, elle fait montre d’une force féminine exaltée. Une perle et une voix que les spécialistes de mezzo-soprano colorature apprécieront. On appréciera également la fosse sous la direction de Vincent Dumestre, à la tête du Poème Harmonique.



Pratique. Egisto de Cavalli au Théâtre des Arts-Opéra de Rouen. Livret de Giovanni Faustini. Création au Teatro San Cassiano de Venise en 1643.Direction Vincent Dumestre. Mise en scène Benjamin Lazar. Orchestre du Poème Harmonique. Les 16 et 17 février à 20h et le 19 février à 16h. De15 à 65 €. Tél. 0 810 811 116.