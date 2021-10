Le Grutli, rue de la République : simple et efficace

Trouver une brasserie alliant la qualité de la cuisine à un service agréable n’est pas toujours un jeu d’enfant. Rue de la République, au croisement avec la rue Alsace Lorraine, Le Grutli a, ce midi-là, rempli les deux conditions.

C’est un grande salle lumineuse, paisible, qui attend les clients. Le patron vous accueille sans chichi, le sourire aux lèvres, attentionné, rapide. La carte s’avère bien fournie, proposant plusieurs menus adaptés à toutes les bourses ou tous les appétits. On y trouve ainsi un menu complet (entrée, plat et dessert) à 15 € et même un menu spécial “hiver” à 18 €.

Je choisis le premier. En entrée, ce sera salade de chèvres chauds. Ce n’est pas de la grande gastronomie, certes, mais Le Grutli joue une partition classique bien maîtrisée. Les portions sont généreuses, le fromage et les toasts sont bien chauds et la salade croquante. Je jette ensuite mon dévolu sur la pièce du boucher et ses frites maison. La viande est souvent un bon révélateur du sérieux d’un restaurant. Et là, la pièce de bœuf est tendre et savoureuse. Les frites maison sont bien “maison”, au vrai goût de pomme de terre ! Quand les plats simples sont réussis, que demander de plus ?

En dessert, une tarte tatin et sa boule de glace vanille viennent conclure avec plaisir ce repas. Dans le monde des brasserie de Rouen, Le Grutli est une valeur sûre.



Pratique. 38, rue de la République, Rouen. Tél. 02 35 71 09 34.