Le choix cornélien de Suréna au Théâtre des Deux Rives

L’histoire se passe à Séleucie, dans le royaume parthe, l’Irak d’aujourd’hui. Le roi Orode est revenu sur le trône après avoir vaincu le général Suréna. Pour consolider son règne, le roi conclut deux mariages. Celui de son fils, Pacorus, à Eurydice, fille du Roi d’Arménie, ancien allié des Romains, et celui de sa fille Mandane à Suréna, dont il se méfie toujours à cause de sa notoriété conservée. Mais voilà, Eurydice et Suréna sont fous amoureux l’un de l’autre. Suréna préfère finalement ne pas se soumettre à cet arrangement pour vivre un véritable amour, signant ainsi son arrêt de mort. La pièce se déroule à une table de banquet. La mise en scène de Brigitte Jaques-Wajeman rend accessible la langue cornélienne.

Pratique. Suréna de Corneille, du lundi 20 au vendredi 24 février, Théâtre des Deux Rives, Rouen. Tarifs entre 15 et 18 €. Réservation au 02 35 70 22 82. Informations sur www.cdrdeuxrives.com

(

Photo Cosimo Mirco Magliocca)