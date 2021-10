Échauffour. Les mesures de bruit continuent sur le parc éolien

Le parc éolien d'Echauffour, près de Gacé, est à l'arrêt toutes les nuits depuis mars 2021, car trop bruyant. Un point d'étape a eu lieu mardi 14 septembre entre l'exploitant du site, les représentants des riverains et la préfecture, et les experts, qui ont expliqué devoir poursuivre la campagne de mesures qu'ils ont entamée depuis le mois d'avril dernier, et ce durant l'automne et l'hiver prochains. Les points de mesures vont être renforcés et la préfecture de l'Orne a précisé que "tant que cette expertise n'est pas terminée, il ne pourra pas être statué sur la conformité réglementaire de ce parc éolien", rappelant également que la durée d'arrêt des éoliennes entre 19 heures et 7 heures du matin peut être prolongée jusqu'au 15 juin 2022.