L’ambiance intimiste de Miossec au 106 de Rouen

Le concert que Miossec donnera au 106 dans le cadre de sa tournée de promotion pour la sortie de son huitième album est très attendu. Le chanteur a répondu présent dès sa première représentation en septembre dernier. Le Brestois joue dans un ton intimiste des morceaux très rock. Il accompagne ses arrangements d’une voix mélodieuse, entraînante et unique en son genre.

Christophe Miossec a la particularité de toujours coller au monde qui l’entoure. Ses chansons sont faites de réflexions sur la vie et la mort, en passant par des séquences humoristiques. L’artiste surprend. Son dernier opus, il l’a intitulé “Chansons ordinaires”. Des petites ballades courtes, certes, mais qui nous font réfléchir sur la vie, sur l’homme. Comme à chaque fois, et depuis ses débuts, en 1995, l’artiste est en phase avec son public. Amateurs de chansons à textes, d’ambiances intimistes et de sons rocks et électriques, vous ne pourrez que passer un agréable moment avec l’un des artistes français les plus prolifiques de ces dernières années.



Pratique. Miossec, vendredi 24 février, à 20h, au 106, quai Jean de Béthencourt, Rouen. Tarifs 22,80 €. Tél. 02 32 10 88 60.