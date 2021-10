Sefyu, passeur de la culture rap, au 106 de Rouen

Cet artiste, beaucoup l’on découvert sur “Patate de forain” de Seth Gueko. Ensuite est venu “La vie qui va avec”. Sefyu s’y présentait en rappeur en devenir, capable de monter un texte et de soulever les foules. Dès la première écoute de ses albums, on est séduit. Des textes bien construits, un flow unique et sans violences gratuites. Pas étonnant qu’il soit un phénomène en France. C’est l’un des artistes les plus en vue, invité à plusieurs plateaux de télévision pour discuter de tout et pas uniquement pour une promotion.

Après la sortie de son deuxième album, certifié disque de platine, Sefyu est de retour pour un troisième opus qui marquera les esprits. Le rappeur d’Aulnay-sous-Bois passe un nouveau cap.

Sefyu ne se repose pas et continue de construire. Il présente dans sa tournée hexagonale un concert attendu. Avec des textes de plus en plus forts et un son surprenant, vous y retrouverez tous les paysages d’un rap crédible et accessible.

Pratique. Sefyu, samedi 3 mars, à 20h, Hangar106, Quai Jean de Béthencourt, Rouen. Tarifs à partir de 18,80 €. Infos : 02 32 10 88 60. www.le106.com