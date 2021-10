Sotteville : des policiers pris à partie en plein contrôle !

Rue Pierre Semard, à Sotteville-Lès-Rouen, un accident s'est produit. Il est environ 1h, ce mercredi 22 février. Une brigade de police est alors envoyée sur les lieux, où une voiture, renversée sur le toit, encombre la route. Les trois individus qui se trouvaient à bord ont manifestement pris la fuite.

Alors qu'ils se trouvent sur les lieux, ils sont insultés par deux femmes fortement alcoolisées, qui finissent par partir. A peine sont elles reparties, que deux autres personnes, également alcoolisées, surviennent et commencent à invectiver les policiers. Un des deux individus, rentré dans son logement, situé au 1er étage d'un immeuble, se met alors à tirer sur les forces de l'ordre avec une arbalette. Deux des policiers, se réfugient alors dans une pièce, située dans le hall de ce même immeuble. Quelques minutes plus tard, les deux personnes descendent au rez-de-chaussée et introduisent des gazs lacrimogènes sous la porte de la pièce, où les policiers ont trouvé refuge. Une demi-heure plus tard, les deux compères,agés de dix huit et trente huit ans et résidant tous les deux à Sotteville, ont été interpellés et placés en garde à vue. L'enquête a été confiée à la Sûreté Départementale.