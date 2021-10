L’orphelinat des matous fait le plein

Cannelle, Bibiche et Cacahuète sont quelques-uns des chats qui guettent le passage quotidien de leurs mères nourricières à Amfreville-La-Mivoie. Dans une petite cabane située sur les hauteurs de la ville, une vingtaine de matous viennent s’alimenter régulièrement.

L’accueil des chats errants

C’est en 2003 que le projet de l’Ecole des chats, porté par Annick Le Thomas, a vu le jour. Au début, les bénévoles accueillaient les animaux dans une petite baraque. Rapidement, ils se sont retrouvés à les soigner et les nourrir dans la rue. En septembre 2010, la commune leur a prêté une parcelle sur laquelle est bâtie la cabane. Madame Le Thomas et ses amies interviennent sur les appels des riverains ou de la mairie pour attraper les chats errants. Ceux-ci sont auscultés par le vétérinaire, soignés ou piqués s’ils souffrent d’une maladie incurable. Tous sont tatoués et stérilisés.

L’association est aidée dans sa tâche par la Ville et, dans une moindre mesure, par la Fondation Brigitte Bardot. L’an passé, une cinquantaine de petits félins ont été opérés avec succès.

Pratique. L’Ecole des chats, Amfreville-La-Mivoie. Tél. 06 82 37 73 48, annick.le-thomas@orange.fr