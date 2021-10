Granville. Montez à bord d'un galion espagnol du XVIIe siècle !

Un bateau pirate joue les prolongations au port de Granville, vous laissant encore le temps de vous rêver en capitaine Jack Sparrow. La réplique du navire espagnol du XVIIe siècle el Galeon Andalucia aurait dû quitter la cité corsaire dimanche 29 août, mais il reste finalement jusqu'au dimanche 5 septembre.

Petits et grands peuvent venir le visiter et découvrir le mode de vie de ces marins qui ont découvert les routes maritimes entre l'Espagne, l'Amérique, les Philippines, et qui ont ainsi formé la "flotte des Indes".

Les recettes de la billetterie permettent de financer la réalisation de ces répliques par la Fondation Nao Victoria, de Séville, en Espagne.