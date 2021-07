[Photos] Cherbourg-en-Cotentin. Visite d'un navire espagnol du XVIIe siècle 

À Cherbourg, vous avez peut-être aperçu un navire impressionnant amarré quai Alexandre III, dans le bassin du commerce. Son nom : El Galeon Andalucia, une réplique d'un galion espagnol du XVIIe siècle. Vous pouvez le visiter jusqu'au dimanche 25 juillet, de 10h à 14h, puis de 16h à 22h, et ce, sans pass sanitaire, la visite étant limitée à 49 personnes.

Ce jeudi 22 juillet, il y avait du monde dès l'ouverture de la billetterie. Une fois à bord, les visiteurs n'étaient pas déçus du spectacle, à l'image de Florence, venue de Haute-Marne : "C'est magique, on est vraiment plongé dans l'ambiance des marins de cette époque".

"Ça fait rêver à tous ces films de corsaire et de pirates qu'on a pu voir quand on était plus jeunes, ajoute son mari David. Et je pense que pour les enfants aussi, ce bateau est une belle découverte". "Il est très beau" confirme de son côté Tristan, accompagné de son papa : "Un bateau pirate ça a tout de suite attiré les enfants !".

On s'imagine le quotidien des marins qui devaient parcourir des centaines de milliers de kilomètres. "Le Galeon allait jusqu'au Mexique et aux Philippines pour transporter des biens et épices, puis revenait en Espagne", raconte Alvaro Lécaro, gérant de la réplique, qui mettra le cap sur Honfleur du 27 juillet au 5 août.