Mondeville. Incendie à l'école des Tilleuls : comment s'organise la rentrée ?

"L'incendie a fortement endommagé une partie du bâtiment est de l'école, en particulier l'étage", indique la Ville de Mondeville, à la suite de l'incendie survenu dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 août, à l'école des Tilleuls. Après constatations des dégâts, six classes ont été impactées. À l'étage de l'établissement scolaire, deux classes sont complètement détruites et deux autres doivent être nettoyées et rénovées. Des salles du rez-de-chaussée, deux classes et la pièce de motricité seront fermées pour quelque temps en raison de travaux. "Une enquête policière est en cours pour déterminer l'origine du sinistre. Aucune piste n'est aujourd'hui écartée", détaille la municipalité.

Concernant la rentrée, tout est déjà programmé. "Tous les enfants seront accueillis dans les écoles des Tilleuls, au sein des salles réaménagées des bâtiments existants. L'accès à l'école sera modifié, un seul accès sera possible pour la maternelle et le primaire, via la ruelle située entre l'aile nord et le restaurant scolaire. Enfin, l'accueil périscolaire se fera dans un autre bâtiment", annonce la Ville.

D'après la municipalité, deux classes endommagées pourraient rouvrir leurs portes à Noël. "La reconstruction de la partie fortement endommagée de l'étage est estimée à deux ans", conclut la Ville de Mondeville.