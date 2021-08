Mondeville. [Actualisé] L'école des Tilleuls victime d'un incendie dans la nuit

Les sapeurs-pompiers du Calvados sont intervenus à 1h 40 dans la nuit de mercredi 4 août au jeudi 5 août. Un incendie s'est déclaré dans l'école des Tilleuls à Mondeville dans l'agglomération de Caen. D'après les premiers éléments donnés par les pompiers, de nombreux dégâts ont été causés. Plus de 250m2 du bâtiment ont été dégradés par cet incendie. Les flammes sont montées dans les combles et ont endommagé la toiture. Après plus de 7 heures d'intervention, vers 9 heures du matin jeudi 5 août, les soldats du feu étaient toujours sur place. Aucune victime ne serait à déplorer.

L'action des pompiers va encore se poursuive. Suite aux dégâts, de longues opérations de déblais vont être nécessaires.

Concernant la rentrée qui doit avoir lieu jeudi 2 septembre, la ville de Mondeville a indiqué: "l'étendue des dégâts va être rapidement analysée pour déterminer les conditions dans lesquelles se déroulera la rentrée des classes. Tout sera fait pour qu'elle ait lieu dans les meilleures conditions."