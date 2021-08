Le Havre. Après une version connectée en 2020, l'Amazone fait son retour

L'association LMandCo organisera bien la course l'Amazone au Havre cette année. Cette course destinée aux femmes permet de collecter des fonds pour lutter contre le cancer du sein. Elle se disputera le dimanche 12 septembre, pour sa 13e édition. En 2020, c'est une version connectée qui avait été proposée à cause de la crise sanitaire. "Ça a laissé des traces", constate Lise Fournier, la présidente de LMandCo.

• Lire aussi : Le Havre. L'Amazone, version connectée, récolte 11 000 euros

Deux mille candidates s'étaient inscrites (contre plus de 10 000 habituellement) et le live avait été suivi par 11 000 personnes. Mais les fonds récoltés ont été moindres : 11 000 euros contre 60 à 70 000 euros lors d'une édition normale. Cette année, les organiseurs tablent sur 5 000 participantes. Le tracé de six kilomètres reste identique, avec un départ des Docks Vauban et une arrivée sur la plage. Les inscriptions sont d'ores et déjà possibles. Si vous vous inscrivez avant le dimanche 15 août, il vous sera possible de personnaliser votre dossard avec votre nom et/ou le nom de votre équipe ou votre entreprise. Pour respecter la législation, le pass sanitaire est obligatoire.