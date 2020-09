Le Havre. L'Amazone, version connectée, récolte 11 000 euros

L'Amazone, la course-marche féminine du Havre, en faveur de la lutte contre le cancer du sein, après un report et une annulation de sa version traditionnelle, s'est tenue dimanche 20 septembre dans une version connectée. Le bilan est jugé satisfaisant par les organisateurs. Ce sont 1 855 T-shirts qui ont été distribués aux amazones (plus de 1 000 via les entreprises et les associations) et 44 aux petites foulées la semaine dernière aux Docks Vauban. On est loin des 11 000 amazones et 350 petites foulées habituelles, mais la symbolique était importante. Le live, proposé dimanche, a été suivi en direct ou en décalé et a déjà rassemblé 10 000 vues.

Malgré ce contexte, l'association est parvenue à dégager 11 000 euros pour les neuf associations soutenues (La Ligue contre le cancer, Emma, CeRiCa, ReComFor, Cami Sport et Cancer 76, Le Havre contre le Cancer, Geneticancer, Capac Sport & Caux et AVML 76). Ces dons contribueront à l'organisation d'actions de prévention et de soins pour les patientes de la région havraise.