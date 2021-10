Pollution : pouquoi les alertes aux particules fines augmentent

Cette pollution, très présente l’hiver, peut inquiéter. Air Normand, organisme chargé d’évaluer la qualité de l’air en Haute-Normandie, relativise : “On peut penser qu’il y a plus de dépassements qu’avant, mais ce chiffre s’explique en partie par le fait que les seuils ont été révisés le 16 janvier dernier”, explique Nicolas Lepelley, directeur adjoint. “Le seuil d’information est aujourd’hui de 50 microgramme/m3 d’air respiré sur 24 heures, contre 80 μg jusque-là”.

Des particules voyageuses

Les particules fines adorent les temps anticycloniques hivernaux, les grands froids ensoleillés. Produites par l’industrie, l’agriculture et les transports locaux, mais également par les systèmes de chauffage, et en premier lieu les chauffages au bois obsolètes ou mal entretenus, elles sont également charriées par les masses d’air venues du nord et surtout de l’est de l’Europe. Les jours de pollution, bébés, personnes âgées, malades et sportifs sont priés de ménager leurs efforts.