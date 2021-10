Une table initiée : aux bons petits plats...

Les Initiés, c’est une brasserie située en plein cœur de Rouen et qui fait face au tribunal. A l’intérieur, quelques clins d’œil au monde judiciaire tout proche : des croquis d’avocats ou de juges habillent les murs.

Cupcake original

Ce jour-là, le plat proposé était une blanquette de veau. Il n’en fallait pas plus pour me décider, n’en ayant pas mangé depuis une éternité. Bien m’en a pris : la viande est tendre et savoureuse. La sauce est une merveille : elle a beaucoup de goût et est servie en quantité suffisante, ce qui n’est pas pour me déplaire. Le riz est parfaitement cuit. Le croque-monsieur de ma voisine semble moelleux.Seul point noir au tableau : ce que ma voisine a dans son assiette ne ressemble pas à du canard confit. Petite déception.

Le dessert du jour est un cupcake à la vanille. J’en avais beaucoup entendu parlé mais n’avais jamais essayé. Le petit gâteau est surmonté d’une crème au beurre, à la surprenante couleur verte fluo. Au goût, c’est délicieux. Je ne regrette pas. Avec une formule du jour entrée-plat ou plat-dessert à 12 €, c’est une adresse à retenir. Sans compter que le patron est souriant et attentionné. Ce qui ne gâche rien.

Pratique. Les Initiés... 45 rue aux Juifs, Rouen. Tél. 02 35 71 54 21 ; www.lesinitiesrouen.fr