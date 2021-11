Grand-Quevilly : la grande métamorphose du lycée Val de Seine

L’établissement général, technologique et professionnel public a déjà vu son bâtiment accueillant la restauration, le centre de documentation et la salle polyvalente entièrement rénovés (2003), puis 66 salles de cours et un foyer modernisés (2004).

Ce n’était qu’un début. Vendredi 24 février, Guillaume Bachelay, vice-président du Conseil régional de Haute-Normandie, était au côté de Marc Massion et de Laurent Fabius, respectivement maire et premier adjoint au maire de Grand-Quevilly, pour inaugurer la fin de la quatrième phase du chantier : le réaménagement du parvis du lycée. L’entrée de l’établissement, relookée, comporte désormais un abri pour les deux-roues ainsi que cinq garages, en cours d’achèvement, pour les logements de fonction.

Panneaux solaires

La liste est longue. Pourtant, les travaux ne sont pas terminés pour autant. Depuis l’automne, un nouveau chantier résonne dans le lycée. Dans un an, c’est un gymnase flambant neuf qui va ainsi sortir de terre. D’une surface totale de 1 757 m2, l’équipement sera aussi bien utilisé par les élèves du lycée que par plusieurs associations sportives de la commune.

Le cabinet d’architecture rouennais Ataub, qui en a dessiné les plans, a voulu placer le bois au cœur du projet. S’il comprendra un mur d’escalade, le futur gymnase sera également équipé de panneaux solaires pour la production de l’eau chaude des douches et des toilettes. Coût de cet ultime chantier : 5,45 millions d’euros, financés par le Conseil régional.

Perspective Ataub Architectes