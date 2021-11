Vers 1h du matin, la BAC se rend rue Paul Bert, à Saint-Etienne-du-Rouvray, où se trouve le fast-food, fermé à cette heure-là. Une alarme vient d'être déclenchée. Rapidement, les policiers aperçoivent deux hommes en fuite. L'un d'eux tient une bouteille d'alcool dans la main.

Rapidement arrêtés, les deux compères étaient âgés de 24 et 22 ans, et résidaient à Ouville-L'Abbaye et Petit-Quevilly. Ils auraient dérobé le fonds de caisse, d'une faible valeur.