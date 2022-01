Agglo de Rouen : vols dans des chantiers

Le premier a eu lieu vendredi 1er juin, vers 20h, rue de Buffon, à Rouen. Un témoin avait alerté la police après avoir vu deux individus pénétrer sur un chantier. Sur place, les hommes de la Brigade anti-criminalité ont alors vu deux hommes fuire. Un sac à dos rempli de câbles électriques, d'une lampe torche et de couteaux a été retrouvé. Les deux hommes ont été interpellés vers 21h30, alors qu'ils s'apprêtaient à reprendre leur voiture, garée devant le chantier. L'un des deux avait une pince coupante sur lui. Nés en 1978 et 1983, ils étaient de nationalité roumaine.

Deux jours plus tard, dimanche 3 juin, vers 12h30, ce sont deux Hongrois qui ont été arrêtés à Saint-Etienne-du-Rouvray, sur un chantier, rue Isaac Newton. La police les avait surpris en train de charger un carton dans le coffre de leur voiture. La porte de la cabane du chantier avait été forcée, tout comme les vestiaires situés à l'intérieur. La police a retrouvé un sac plein d'habits, un pack de soda, mais surtout un bidon d'essence. SDF, âgés de 51 et 21 ans et probablement de la même famille, les deux hommes ont été placés en garde à vue.