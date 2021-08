Cité de la Mer. Titanic : "Une exposition qui se visite avec le cœur"

Chaque été, la Cité de la Mer, à Cherbourg, reste le site incontournable pour visiter l'intérieur du Redoutable, le premier sous-marin nucléaire lanceur d'engin construit en France, mais aussi les aquariums, sans oublier le parcours retraçant le naufrage du Titanic, depuis son escale à Cherbourg le 10 avril 1912, dans l'ancienne gare transatlantique. Une visite qui nous replonge dans l'ambiance de la Belle Époque, de la 1ère à la 3ème classe.

Et peu importe la distance à parcourir jusqu'à Cherbourg, le Titanic fascine toujours autant ! En témoigne Isabelle, rencontrée le 15 juillet, qui a fait plus de 700 kilomètres depuis le Lot. Elle a été particulièrement marquée par le film de James Cameron : "C'est une très belle histoire qui nous a complètement fait chavirer. On voulait revivre ce que les passagers avaient vécu". Mission accomplie pour Henri et sa femme, qui habitent Limoges : "C'est tout à fait émouvant de voir ces portraits de voyageurs, ainsi que les petites pièces qui ont été remontées. Ça prend aux tripes". Une expérience pas comme les autres confirme le directeur du site, Bernard Cauvin : "Je crois que c'est l'exposition qui se visite avec le cœur, c'est-à-dire qu'on se prend en face la tragédie et on la vit, en définitive". En ce moment, 53 objets inédits, ayant appartenu à des passagers sont à découvrir.