[Photos] Cherbourg. Des objets du Titanic exposés à la Cité de la Mer

La Cité de la Mer, à Cherbourg-en-Cotentin a présenté, mardi 2 février, 53 objets ayant appartenu aux passagers du célèbre Titanic, qui a fait naufrage le 14 avril 1912, quatre jours après avoir fait escale à Cherbourg. L'établissement a reçu ce trésor mardi 26 janvier, l'a installé en vitrine et attend désormais avec impatience de rouvrir.

"Ces objets n'ont jamais été présentés au public européen, ils viennent tout droit d'Atlanta, aux États-Unis, et ils sont arrivés ici parce qu'il y a désormais un partenariat exceptionnel entre la Cité de la Mer et la grande société américaine RMS Titanic, qui a remonté depuis 1987 plus de 6 000 objets, du champ de débris de l'épave qui gît dans l'Atlantique Nord à 3 800 mètres de profondeur", explique Bernard Cauvin, directeur de la Cité de la Mer. Un retour au temps de la Belle Époque, à travers une paire de chaussures en caoutchouc, une montre en or, une carte postale de Bora-Bora, et même, une partition de piano quasiment intactes… "Ces objets font revivre l'histoire de ces passagers, qui étaient pour beaucoup des globe-trotters, dont certains ont embarqué à Cherbourg", poursuit Bernard Cauvin. On retrouve par exemple le poudrier d'une riche passagère, Gertrude Thorne, qui a embarqué à Cherbourg avec son mari après un tour du monde. Elle aurait survécu au naufrage.

L'exposition, prévue initialement au printemps 2020, mais repoussée à cause de la crise sanitaire, devrait durer deux ans.

Cerise sur le gâteau : la Cité de la Mer recevra même prochainement "toutes les archives vidéos et audios des expéditions et missions menées sur le champ de l'épave par RMS Titanic depuis 1987. On sera les seuls, au monde, à part eux, à y avoir accès", conclut Bernard Cauvin, persuadé que le mythe du Titanic n'est pas près de s'arrêter…