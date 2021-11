Target, un savoureux cocktail action-comédie

Ils sont les meilleurs amis du monde et travaillent ensemble toute la journée (et parfois la nuit !). FDR et Tuck exercent un métier passionnant, mais ô combien dangereux, puisqu’ils sont espions pour le compte de la CIA. Parce qu’ils ont abattu, lors de leur dernière mission, le frère d’un truand de haut vol, leur patron, craignant pour leur vie, les confine dans leurs bureaux pour quelque temps.

Ne sachant que faire de ses journées, Tuck se met à surfer sur des sites de rencontres et tombe ainsi sur la jolie Lauren, qu’une amie bien intentionnée a inscrite, afin de lui changer les idées après une déconvenue amoureuse. Rendez-vous est pris, et Tuck commence à se sentir attiré par la jolie blonde. Mais celle-ci a fait, peu après, la connaissance de FDR. Lorsque les deux amis se rendent compte qu’ils courtisent la même femme, ils décident de la jouer fair-play : c’est la belle qui choisira celui qu’elle préfère. Pourtant, l’un et l’autre se mettent à espionner et son rival et sa proie. Et avec les moyens de la CIA, c’est facile…

Comédie d’espionnage, ou aventures comiques, cette œuvre de distraction pure veut mêler les deux genres pour mieux atteindre sa cible (“target”, en anglais !). Le cinéaste McGest certainement à son aise avec les scènes d’action, qu’il sait diriger à la perfection. Le problème, c’est qu’il y en a beaucoup trop ! Est-ce la raison pour laquelle celles-ci laissent un peu de marbre le spectateur ? Car, dans ce film, ce sont les scènes comiques qui priment et donnent tout son sel à cette histoire d’amitié contrariée par l’amour.