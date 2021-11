Le disparu d'Isneauville toujours introuvable

Vêtu d’un pantalon et d’une veste de velours marron, d’une casquette marron, d’une parka ou d’un imperméable (veste longue) beige, il a quitté son domicile vers 10h30 et sa famille n’a plus de nouvelles de lui depuis. Il aurait été aperçu sur la ligne 7 de bus de la TCAR puis place Beauvoisine, à Rouen, vers midi. Selon les gendarmes, l’homme a l’habitude de se rendre, à pied, dans le centre d’Isneauville pour fréquenter les commerces de proximité. Il a peut-être pris le bus, ayant des tickets sur lui. Il n’a pas de souci de santé particulier.

En cas de découverte et pour toute information, contacter la BCOB de Montville au 02 35 33 71 85.